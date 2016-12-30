В п. Зубчаниновка врачи "скорой" Самары спасали мужчину и женщину, отравившихся дома газом

В четверг, 29 декабря, примерно в 10:19 в доме по ул. Хоперской в п. Зубчаниновка почувствовали себя плохо мужчина в возрасте 55 лет и 35-летняя женщина, по предварительным данным, отравившиеся газом от колонки, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Прибывшие на вызов для спасения пострадавших врачи самарской "скорой" оказали им всю необходимую помощь, В результате оперативной работы медиков мужчина и женщина почувствовали себя лучше и от поездки в стационар отказались.