В Сызрани водитель Lada Priora сбил 12-летнего ребенка

В Сызрани 29 декабря в ДТП пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 11:30 на проспекте 50 лет Октября 21-летний водитель Lada Priora, ехавший со стороны с. Уваровка в направлении пр. Космонавтов, сбил 12-летнюю девочку, переходившую проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

Ребенка с травмами доставили в больницу.

По данным ГИБДД, автомобилист был трезв. По факту случившегося ведется проверка.