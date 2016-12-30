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Инвестиции Экономическая политика

В 2016 году в ОЭЗ "Тольятти" освоено в два раза больше инвестиций, чем годом ранее

ТОЛЬЯТТИ. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2016 г. в ОЭЗ "Тольятти" освоено в два раза больше инвестиций, чем годом ранее, сообщила пресс-служба ОЭЗ.

 "В уходящем 2016 году объем освоенных инвестиций в два раза выше, чем в 2015 году. Был взят значительный темп строительства второй очереди и это — результат совместной слаженной работы Управляющей компании с подрядными организациями", — охарактеризовал итоги работы техдиректор-главный инженер ОЭЗ "Тольятти" Сергей Скрябин.

В этом году велось строительство объектов инфраструктуры второй очереди: кабельные эстакады, хозяйственно-бытовая канализация, ливневая канализация, технический водопровод.

В настоящее время закончены все строительно-монтажные работы, проведены индивидуальные и комплексные испытания, подготовлены документы для получения заключений о соответствии построенных объектов нормам технических регламентов, СНиПов, проектной и нормативной документации.

Получение разрешений на ввод в эксплуатацию по этим объектам запланировано на первую половину 2017 года.

Практически полностью выполнены работы по системе электроснабжения 10 кВ, готовятся документы для получения разрешения на эксплуатацию электроустановок в Ростехнадзоре.

На территории второй очереди уже размещаются новые резиденты и заканчивается строительство пожарного депо.

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