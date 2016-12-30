В 2016 году в ОЭЗ "Тольятти" освоено в два раза больше инвестиций, чем годом ранее

В 2016 г. в ОЭЗ "Тольятти" освоено в два раза больше инвестиций, чем годом ранее, сообщила пресс-служба ОЭЗ.
"В уходящем 2016 году объем освоенных инвестиций в два раза выше, чем в 2015 году. Был взят значительный темп строительства второй очереди и это — результат совместной слаженной работы Управляющей компании с подрядными организациями", — охарактеризовал итоги работы техдиректор-главный инженер ОЭЗ "Тольятти" Сергей Скрябин.
В этом году велось строительство объектов инфраструктуры второй очереди: кабельные эстакады, хозяйственно-бытовая канализация, ливневая канализация, технический водопровод.
В настоящее время закончены все строительно-монтажные работы, проведены индивидуальные и комплексные испытания, подготовлены документы для получения заключений о соответствии построенных объектов нормам технических регламентов, СНиПов, проектной и нормативной документации.
Получение разрешений на ввод в эксплуатацию по этим объектам запланировано на первую половину 2017 года.
Практически полностью выполнены работы по системе электроснабжения 10 кВ, готовятся документы для получения разрешения на эксплуатацию электроустановок в Ростехнадзоре.
На территории второй очереди уже размещаются новые резиденты и заканчивается строительство пожарного депо.
Последние комментарии
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана
Электрощит и предприятия СО (внебюджетные средства) не потянет строительство
Не будет Чемпионата, денег нет лишних в бюджете области Кандеев сказал