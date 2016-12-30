Пожилая женщина, переходившая дорогу в неположенном месте, погибла под колесами Ford

В четверг, 29 декабря, в Промышленном районе Самары в ДТП погибла пожилая женщина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 15:55 на ул. Ново-Садовой 31-летний водитель Ford Focus ехал со стороны ул. XXII Партсъезда в направлении ул. Советской Армии и сбил 69-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть в неположенном месте, оборудованном пешеходным ограждением.
От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.
По данным ГИБДД, водитель иномарки был трезв.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.