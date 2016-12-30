Пожилая женщина, переходившая дорогу в неположенном месте, погибла под колесами Ford

В четверг, 29 декабря, в Промышленном районе Самары в ДТП погибла пожилая женщина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 15:55 на ул. Ново-Садовой 31-летний водитель Ford Focus ехал со стороны ул. XXII Партсъезда в направлении ул. Советской Армии и сбил 69-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть в неположенном месте, оборудованном пешеходным ограждением. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. По данным ГИБДД, водитель иномарки был трезв.