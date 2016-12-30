Офисы Сбербанка в праздничные дни изменят режим работы

Поволжский банк ПАО Сбербанк информирует о работе офисов Самарской области в праздничные дни. 31 декабря 2016 года время работы офисов сокращено на один час.
1 января офисы работать не будут.
2 января в Самаре будут работать дежурные офисы банка на ул. Стара- Загора, 139 и пр. Ленина, 2а. В период новогодних праздников они будут работатьс 10:00 до 15:00.
Жители других городов области также смогут воспользоваться услугами банка, обратившись в местные дежурные отделения.
С полной информацией о режиме работы отделений в праздничные дни на территории Поволжья можно ознакомиться на официальном сайте банка в разделе "Отделения и банкоматы".
С 9 января офисы будут работать в обычном режиме.
Для совершения платежей и переводов клиенты Сбербанка могут воспользоваться банкоматами в круглосуточный зонах самообслуживания, а также интернет-сервис "Сбербанк Онлайн".
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Последние комментарии
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