Офисы Сбербанка в праздничные дни изменят режим работы

Поволжский банк ПАО Сбербанк информирует о работе офисов Самарской области в праздничные дни. 31 декабря 2016 года время работы офисов сокращено на один час.

1 января офисы работать не будут.

2 января в Самаре будут работать дежурные офисы банка на ул. Стара- Загора, 139 и пр. Ленина, 2а. В период новогодних праздников они будут работатьс 10:00 до 15:00.

Жители других городов области также смогут воспользоваться услугами банка, обратившись в местные дежурные отделения.

С полной информацией о режиме работы отделений в праздничные дни на территории Поволжья можно ознакомиться на официальном сайте банка в разделе "Отделения и банкоматы".

С 9 января офисы будут работать в обычном режиме.

Для совершения платежей и переводов клиенты Сбербанка могут воспользоваться банкоматами в круглосуточный зонах самообслуживания, а также интернет-сервис "Сбербанк Онлайн".

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

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