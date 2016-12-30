16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбербанк открыл счет для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе Ту-154 Около тысячи детей из регионов Приволжья приехали в Нижний Новгород на окружную новогоднюю елку Часть социальных выплат в связи с праздниками перечисляется досрочно В Самарской области дети-сироты будут получать единовременные выплаты после окончания школы Самарским инвалидам помогают с трудоустройством

Соцподдержка Общество

Сбербанк открыл счет для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе Ту-154

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати

Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе Ту-154. Получателем средств является благотворительный фонд "Православие и Мир", который выступил с соответствующей инициативой.

Напомним, самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря в акватории Сочи. На его борту находились 92 человека. Информации о выживших нет.

Расчётный счёт и реквизиты для перечисления средств:

Счёт № 40703810738000006071   
БФ "Православие и Мир"
ИНН 7743069277

Реквизиты Банка:

БИК 044525225
ПАО Сбербанк
Корреспондентский счёт 30101810400000000225

Сбербанк осуществляет приём добровольных пожертвований на указанный счёт во всех отделениях банка без удержания комиссии. Пожертвования можно перевести до 15 февраля 2017 года включительно.

Где вы планируете встречать Новый год?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Павлов Иван 22 декабря 2016 11:02 "Рождественский караван Coca-Cola" приедет в Самару 24 декабря

Где наш Дед Мороз?

Лис Упоротый 25 марта 2016 12:15 Суд обязал мэрию Тольятти решить вопрос с коммуникациями к участкам для многодетных

Огласите размер платы за подключение.

Константин Иванов 04 сентября 2015 17:55 Самарские дети могут получить бесплатные путевки в лагеря

Жаль, что лето закончилось 4 дня назад...

Александр ( 01 июня 2015 13:24 К 2018 году в Самаре может появиться крематорий

Кладбищенская мафия не позволит

михаил вдовин 27 февраля 2015 11:10 На улучшение условий проживания ветеранов из бюджета региона выделят 150 млн рублей

А к 100 -ю Победы полностью решит эту проблему. Или раньше.

Фото на сайте

"Самарский Стройфарфор" поощряет трудолюбивых и талантливых

"Самарский Стройфарфор" поощряет трудолюбивых и талантливых

В Крутых Ключах прошел грандиозный праздник, посвященный Дню защиты детей

В Крутых Ключах прошел грандиозный праздник, посвященный Дню защиты детей

В Самаре открылся социальный приют для женщин "Ты не одна"

В Самаре открылся социальный приют для женщин "Ты не одна"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1