StartupSamara помог инновационным компаниям привлечь более 200 млн рублей

В 2016 году команда StartupSamara продолжала развитие сообщества инноваторов и предпринимателей.

За этот год проекты Самарской области привлекли более 200 млн рублей по конкурсам Фонда содействия инновациям, таким как УМНИК, Старт, Развитие, Коммерциализация и др.

Для начинающих предпринимателей с инновационными идеями — студентов, аспирантов и сотрудников самарских университетов — команда StartupSamara провела информационные и обучающие семинары для их последующего участия в конкурсе УМНИК. Грант в 500 тыс. рублей по этой программе предоставляется лицам от 18 до 30 лет на два года. Для компаний, давно присутствующих на рынке и с положительной деловой репутацией, была организована серия программ, целью которых было ускоренное развитие предприятия за счет грантовой поддержки. Тридцать четыре проекта подали заявки по таким программам, 20 из которых получили финансирование в размере до 20 млн рублей.

Региональный центр инноваций StartupSamara является представительством Фонда в Самарской области с 2014 года. За это время в региональные проекты привлечено без малого 600 млн руб.

Желающие попробовать себя в технологическом предпринимательстве принимали участие в мероприятиях StartupSamara для уточнения и развития своих идей. Более 150 человек приняли участие в стартап-выходных — трехдневных мероприятиях по проверке гипотез и проработки бизнес-моделей вместе с экспертами. В регулярную акселерационную программу Бизнес-катализатор StartupSamara в 2016 году было подано более 200 заявок от региональных проектов.

В сентябре 2016 года совместно с Российской венчурной компанией команда StartupSamara провела в "Волжском утесе" международный слет бизнес-ангелов "Ангелы на Волге", который стал одним из центральных событий года для венчурного сообщества. Одной из ключевых частей программы слета стала презентационная сессия Бизнес-катализатора StartupSamara, на которой региональные стартапы представили свои проекты российским и зарубежным инвесторам. Итогом сессии стало несколько подтвержденных сделок.

Сергей Богданов, CEO StartupSamara: "Совместно с Российской венчурной компанией в 2016 году мы провели первый в России тематический форум для бизнес-ангелов — людей, которые сами являются серийными предпринимателями и которые инвестируют в стартапы и технологические проекты. В этом форуме приняли участие более 300 представителей инвестиционного сообщества, причем не только из России, но и из Португалии, Франции, Норвегии и других стран".

В октябре в Сколково в рамках ежегодного форума "Открытые инновации" прошел финал конкурса проектов "Старт в Сколково", победителями которого были признаны 7 стартапов, из которых три — представители Самарской области. Это проекты, созданные на базе Самарского университета. Победителям будет выделен грант 2 млн руб. от Фонда содействия инновациям на внедрение и коммерциализацию результатов научной деятельности.

В 2016 году Самара вошла в десятку городов-лидеров по количеству участников в крупнейшем стартап-акселераторе страны GenerationS. Трек "Передовые производственные технологии" (TechNet), оператором которого является StartupSamara, собрал 593 заявки от предпринимателей со всей России. Два проекта из Самары в сфере передовых производственных технологий участвуют в корпоративном акселераторе по направлению TechNet: "Технология и аппаратно-программный комплекс для обработки и доводки деталей со сложным профилем, на примере лопаток ГТД" Михаила Болотова и "DataStreams — прогнозная аналитика в Телекоме" Ивана Исаева. Работа трека завершится в Санкт-Петербурге в феврале 2017 г. Еще два самарских стартапа — "Гальванический карандаш для локального нанесения функциональных покрытий" Альберта Галлямова и "Универсальный комплект адаптивного конвертера аналоговых и цифровых сигналов систем управления шоу" Евгения Дмитриева — стали участниками акселерационных программ треков Mining& Metals (технологии аффинажа, обработки драгоценных металлов и алмазодобычи) и CreativeIndustries (новые медиа, городские решения, мода, дизайн, индустрия развлечений).