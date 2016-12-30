16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
МЧС напоминает правила "новогодней" пожарной безопасности Суда на воздушной подушке не будут ходить из Самары до Ширяево до 3 января Михаил Бабич поздравил учащихся Нижегородского кадетского корпуса ПФО с успешным завершением 2016 года Около тысячи детей из регионов Приволжья приехали в Нижний Новгород на окружную новогоднюю елку В новогодние праздники в Самаре пройдут утренники и народные гулянья

Общество

Должник, лишенный водительских прав, попал в ДТП на чужой машине

НЕФТЕГОРСК. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 18
Версия для печати

Мужчина, не имевший права садиться за руль, попал в ДТП на чужой машине. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Ранее правоохранители остановили жителя Нефтегорского района К., ехавшего на машине в нетрезвом виде. За это водителя оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Однако автомобилист не торопился оплачивать штраф. В результате приставы вынесли в отношении него постановление о временном ограничении на пользование водительскими правами.

Но и после этого мужчина опять решил сесть пьяным за руль и попал в ДТП. При этом полицейские выяснили, что он был за рулем чужой машины.

В отношении К. составили протокол о привлечении должника к ответственности по ст. 17.17 КоАП РФ "Нарушение установленного в соответствии с законодательством об исполнительном производстве временного ограничения на пользование специальным правом", и к долгу 30 тыс. руб. прибавится еще один штраф за езду в нетрезвом виде и 50 часов обязательных работ.

Где вы планируете встречать Новый год?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Павлов Иван 22 декабря 2016 11:02 "Рождественский караван Coca-Cola" приедет в Самару 24 декабря

Где наш Дед Мороз?

Артем stroysamaru 19 декабря 2016 19:25 Директор МП "Благоустройство": "Мы пересмотрели систему ежедневной уборки города"

Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?

Джон Смит 09 декабря 2016 20:29 11 декабря жители Самары приглашаются для обсуждения логотипа города к ЧМ-18

Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.

Вера Дутлова 01 декабря 2016 17:00 Переживший пожар дом на улице Водников в Самаре планируется восстановить

Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20

Диана Руманова 28 ноября 2016 22:40 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?

Фото на сайте

Световое шоу "Полетели в Новый Год"

Световое шоу "Полетели в Новый Год"

Школьники Жигулевска разгадали "Код энергии"

Школьники Жигулевска разгадали "Код энергии"

В Самаре накануне Дня Героев Отечества герои возложили цветы к Вечному огню

В Самаре накануне Дня Героев Отечества герои возложили цветы к Вечному огню

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1