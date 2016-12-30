Должник, лишенный водительских прав, попал в ДТП на чужой машине

Мужчина, не имевший права садиться за руль, попал в ДТП на чужой машине. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Ранее правоохранители остановили жителя Нефтегорского района К., ехавшего на машине в нетрезвом виде. За это водителя оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Однако автомобилист не торопился оплачивать штраф. В результате приставы вынесли в отношении него постановление о временном ограничении на пользование водительскими правами.

Но и после этого мужчина опять решил сесть пьяным за руль и попал в ДТП. При этом полицейские выяснили, что он был за рулем чужой машины.

В отношении К. составили протокол о привлечении должника к ответственности по ст. 17.17 КоАП РФ "Нарушение установленного в соответствии с законодательством об исполнительном производстве временного ограничения на пользование специальным правом", и к долгу 30 тыс. руб. прибавится еще один штраф за езду в нетрезвом виде и 50 часов обязательных работ.