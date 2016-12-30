Должник, лишенный водительских прав, попал в ДТП на чужой машине

Мужчина, не имевший права садиться за руль, попал в ДТП на чужой машине. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.
Ранее правоохранители остановили жителя Нефтегорского района К., ехавшего на машине в нетрезвом виде. За это водителя оштрафовали на 30 тыс. рублей.
Однако автомобилист не торопился оплачивать штраф. В результате приставы вынесли в отношении него постановление о временном ограничении на пользование водительскими правами.
Но и после этого мужчина опять решил сесть пьяным за руль и попал в ДТП. При этом полицейские выяснили, что он был за рулем чужой машины.
В отношении К. составили протокол о привлечении должника к ответственности по ст. 17.17 КоАП РФ "Нарушение установленного в соответствии с законодательством об исполнительном производстве временного ограничения на пользование специальным правом", и к долгу 30 тыс. руб. прибавится еще один штраф за езду в нетрезвом виде и 50 часов обязательных работ.
Последние комментарии
Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?