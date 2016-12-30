В с. Новый Сарбай и.о. директора школы уволили из-за свадебного банкета в столовой учреждения

Кинельская межрайонная прокуратура при проверке обнаружила нарушения в средней школе с. Новый Сарбай. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По данным надзорного ведомства, 27 декабря 2011 г. администрация Кинельского района заключила со школой договор о передаче в безвозмездное временное пользование муниципального имущества - здания школы, мебели и движимого имущества. По условиям договора, образовательная организация не имела права самостоятельно передавать имущество третьим лицам. Ссудополучатель обязан был использовать его только по прямому назначению.

Но как выяснилось, и.о. директора школы С.Важова в конце сентября 2016 г. без согласия администрации района сдала помещение столовой физическим лицам за 8 тыс. рублей для проведения свадьбы.

По мнению надзорного ведомства, это свидетельствует о нецелевом использовании муниципального имущества и несоблюдении школой условий договора.

В результате межрайонная прокуратура внесла в адрес руководителя Кинельского управления минобразования Самарской области представление об устранении нарушений. По результатам его рассмотрения и.о. директора Важову уволили с занимаемой должности.