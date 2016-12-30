16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Кипрская компания купила почти четверть акций АвтоВАЗа "Ростех" конвертирует в акции весь долг АвтоВАЗа Конвейер GM-АвтоВАЗ остановлен с 27 декабря по 8 января Олег Машковцев принял участие в конференции поставщиков ПАО "АвтоВАЗ" АвтоВАЗ провел конференцию поставщиков предприятия

Автопром Машиностроение

Кипрская компания купила почти четверть акций АвтоВАЗа

ТОЛЬЯТТИ. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 54
Версия для печати

Кипрская компания Renaissance Securities (Cyprus) Limited купила 1,25 млрд акций АвтоВАЗа, что составляет 24,09% уставного капитала, сообщается в документах эмитента. По информации автогиганта, эта операция принесла в целом 11,251 млрд рублей.

Офшор входит в "Ренессанс Капитал", который контролируется группой ОНЭКСИМ, принадлежащей Михаилу Прохорову.

Напомним, что АвтоВАЗ объявил об окончании размещения 2,9 млрд акций путем открытой подписки. Общий доход от дополнительного выпуска составил 26,1 млрд рублей.

Осуществляя свое преимущественное право, акционеры АвтоВАЗа приобрели 1,65 млрд акций за 14,89 млрд рублей. В результате дополнительного выпуска акций доля компании Alliance Rostec Auto BV в капитале АвтоВАЗа снизилась почти на 10% - с 74,5% до 64,6%.

Где вы планируете встречать Новый год?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Alexander Plastovec 29 августа 2016 09:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 15:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 09:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 23 сентября 2014 02:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

Алексей 25 августа 2014 16:33 На ММАС-2014 АвтоВАЗ проведет круглый стол по развитию российского автопрома

На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.

Фото на сайте

В ОЭЗ состоялся торжественный запуск предприятия "Атсумитек Тойота Цусе Рус"

В ОЭЗ состоялся торжественный запуск предприятия "Атсумитек Тойота Цусе Рус"

Стартовали российские продажи Lada Xray

Стартовали российские продажи Lada Xray

Дан старт серийному производству Lada X-RAY

Дан старт серийному производству Lada X-RAY

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1