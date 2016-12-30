Кипрская компания купила почти четверть акций АвтоВАЗа

Кипрская компания Renaissance Securities (Cyprus) Limited купила 1,25 млрд акций АвтоВАЗа, что составляет 24,09% уставного капитала, сообщается в документах эмитента. По информации автогиганта, эта операция принесла в целом 11,251 млрд рублей.
Офшор входит в "Ренессанс Капитал", который контролируется группой ОНЭКСИМ, принадлежащей Михаилу Прохорову.
Напомним, что АвтоВАЗ объявил об окончании размещения 2,9 млрд акций путем открытой подписки. Общий доход от дополнительного выпуска составил 26,1 млрд рублей.
Осуществляя свое преимущественное право, акционеры АвтоВАЗа приобрели 1,65 млрд акций за 14,89 млрд рублей. В результате дополнительного выпуска акций доля компании Alliance Rostec Auto BV в капитале АвтоВАЗа снизилась почти на 10% - с 74,5% до 64,6%.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.