Кипрская компания купила почти четверть акций АвтоВАЗа

Офшор входит в "Ренессанс Капитал", который контролируется группой ОНЭКСИМ, принадлежащей Михаилу Прохорову.

Напомним, что АвтоВАЗ объявил об окончании размещения 2,9 млрд акций путем открытой подписки. Общий доход от дополнительного выпуска составил 26,1 млрд рублей.

Осуществляя свое преимущественное право, акционеры АвтоВАЗа приобрели 1,65 млрд акций за 14,89 млрд рублей. В результате дополнительного выпуска акций доля компании Alliance Rostec Auto BV в капитале АвтоВАЗа снизилась почти на 10% - с 74,5% до 64,6%.