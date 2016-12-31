В ДТП с тремя автомобилями в Сергиевском районе один человек погиб и пятеро пострадали

В пятницу, 30 декабря, в четвертом часу дня в Сергиевском районе произошло ДТП, в котором один человек погиб и пятеро пострадали, сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, 39-летний водитель универсала Lada Priora ехал по трассе М-5 со стороны Уфы в направлении Самары. На 1093 километре трассы он начал обгонять двигавшееся впереди транспортное средство и не убедившись в безопасности маневра, при выезде на встречную полосу, столкнулся со встречным Volkswagen Tiguan под управлением 43-летней женщины.

От столкновения иномарку развернуло на своей полосе движения и отбросило на ехавшую сзади Lada Granta, после чего обе машины врезались в металлическое ограждение.

В результате ДТП водитель и 19-летний пассажир иномарки, 41-летняя пассажирка Lada Priora, двое пассажиров LadaGranta, в том числе несовершеннолетний ребенок, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Водитель "Приоры" от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.