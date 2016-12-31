В ДТП с тремя автомобилями в Сергиевском районе один человек погиб и пятеро пострадали

В пятницу, 30 декабря, в четвертом часу дня в Сергиевском районе произошло ДТП, в котором один человек погиб и пятеро пострадали, сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, 39-летний водитель универсала Lada Priora ехал по трассе М-5 со стороны Уфы в направлении Самары. На 1093 километре трассы он начал обгонять двигавшееся впереди транспортное средство и не убедившись в безопасности маневра, при выезде на встречную полосу, столкнулся со встречным Volkswagen Tiguan под управлением 43-летней женщины.
От столкновения иномарку развернуло на своей полосе движения и отбросило на ехавшую сзади Lada Granta, после чего обе машины врезались в металлическое ограждение.
В результате ДТП водитель и 19-летний пассажир иномарки, 41-летняя пассажирка Lada Priora, двое пассажиров LadaGranta, в том числе несовершеннолетний ребенок, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Водитель "Приоры" от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.