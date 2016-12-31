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ДТП Происшествия

В ДТП с тремя автомобилями в Сергиевском районе один человек погиб и пятеро пострадали

СЕРГИЕВСК. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 30 декабря, в четвертом часу дня в Сергиевском районе произошло ДТП, в котором один человек погиб и пятеро пострадали, сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, 39-летний водитель универсала Lada Priora ехал по трассе М-5 со стороны Уфы в направлении Самары. На 1093 километре трассы он начал обгонять двигавшееся впереди транспортное средство и не убедившись в безопасности маневра, при выезде на встречную полосу, столкнулся со встречным Volkswagen Tiguan под управлением 43-летней женщины.

От столкновения иномарку развернуло на своей полосе движения и отбросило на ехавшую сзади Lada Granta, после чего обе машины врезались в металлическое ограждение.

В результате ДТП водитель и 19-летний пассажир иномарки, 41-летняя пассажирка Lada Priora, двое пассажиров LadaGranta, в том числе несовершеннолетний ребенок, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Водитель "Приоры" от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Спасибо!!!

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Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.

Евгений Андреев 16 ноября 2016 22:20 В Отрадном нетрезвая девушка без водительских прав за рулем Lada Kalina устроила ДТП со смертельным исходом

чем только думают когда пьяными садятся за руль?

Иван Иваныч 17 октября 2016 17:25 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...

Hamaruba Tonga 14 октября 2016 17:19 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.

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