Полицейские раскрыли грабеж в одной из самарских квартир

В дежурную часть отдела полиции № 8 Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение об открытом хищении личного имущества. Грабеж был совершен в квартире дома в пос. Управленческий, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники полиции выехали по указанному в заявлении адресу и установили, что в тот день 37-летний местный житель встретился со своим знакомым. В ходе разговора между ними возникла ссора, во время которой оппонент потерпевшего открыто похитил у него денежные средства в размере 2,4 тыс. рублей и сотовый телефон.
Выяснив подробности, полицейские проверили личность предполагаемого злоумышленника. Стало известно, что он является жителем Самары, нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Оперативники установили место нахождения подозреваемого, после чего задержали его.
Свою вину мужчина признал и рассказал, что успел потратить похищенные деньги на личные нужды. Сотовый телефон изъят и возвращен законному владельцу. По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж", возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)