В Самаре на пересечении ул. Гагарина и Советской Армии столкнулись ВАЗ и Chevrolet Cruze

Вечером в пятницу, 30 декабря, на одном из проблемных перекрестков Самары произошло ДТП. На пересечении улиц Гагарина и Советской Армии столкнулись две легковые машины, сообщает 63.ru.

Как рассказали очевидцы, участниками аварии стали водители ВАЗ-21114 и Chevrolet Cruze. Отечественная легковушка врезалась в иномарку со стороны переднего пассажирского места.

Информации о пострадавших нет. В Chevrolet Cruze сработали подушки безопасности. У "четырнадцатой" в результате аварии вмяло переднюю часть.