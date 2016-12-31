В Самаре на пересечении ул. Гагарина и Советской Армии столкнулись ВАЗ и Chevrolet Cruze

Вечером в пятницу, 30 декабря, на одном из проблемных перекрестков Самары произошло ДТП. На пересечении улиц Гагарина и Советской Армии столкнулись две легковые машины, сообщает 63.ru.
Как рассказали очевидцы, участниками аварии стали водители ВАЗ-21114 и Chevrolet Cruze. Отечественная легковушка врезалась в иномарку со стороны переднего пассажирского места.
Информации о пострадавших нет. В Chevrolet Cruze сработали подушки безопасности. У "четырнадцатой" в результате аварии вмяло переднюю часть.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.