Крупные ТЦ Самары изменят режим работы в новогодние праздники

Торговые центры Самары обнародовали свой график работы на новый год, сообщает 63.ru. В субботу, 31 декабря, ТЦ "МегаСити" будет работать с 10:00 до 22:00. Арендаторы будут трудиться по графику до 20:00.

При этом гипермаркет "Карусель" горожане смогут посетить с 9:00 до 22:00. 1 января 2017 она откроет свои двери с 14:00 до 22:00. Кинотеатр "Киномост" можно будет посетить с 12:00. Начиная со 2 января, "МегаСити" работает в штатном режиме.

Гипермаркет "Ашан" в ТЦ "Московский" также скорректировал свой график работы. 31 декабря он будет работать с 8:30 до 18:00, а в следующие дни по прежнему графику.

Сократит продолжительность рабочего дня 31 декабря и ТЦ "Аврора Молл". Он будет открыт с 10:00 до 20:00. 1 января кинотеатр "Киномакс" распахнет свои двери с 11:00. Фуд-корт и парк развлечений "Фанки Таун", а также заведение "У Лучиано" и каток Ice city работают с 12:00 до 22:00, а магазины — с 15:00 до 22:00. Со 2 января торговый центр вернется к обычному режиму: с 10:00 до 22:00.

Что касается ТЦ "Мега", он будет открыт 31 декабря с 10:00 до 23:00, а 1 января — с 14:00 до 22:00.

ТРК "Космопорт" в последний день года проработает до 20:00, при этом гипермаркет "Ашан" можно будет посетить до 19:00. 1 января будут закрыты все магазины и заведения торгового комплекса за исключением кинотеатра "Киномост". Он проработает с 11:55 до 1:00. Со 2 января ТЦ вернется к обычному режиму, кроме гипермаркета "Ашан", который заработает лишь с 3-го числа.

"Парк Хаус" 31 декабря будет открыт до 20:00, "Киномечта" — до 18:00. Попасть в "Карусель" можно будет до 21:00. В 22:00 гипермаркет закроется. 1 января в торговом центре будет выходным днем, при этом "Киномечта", заведение Luciano, детский центр "Непоседы" и ресторан "Хмели-Сунели" начнут работу с 12:00, "Карусель" и боулинг-центр — с 14:00. Со 2 января двери торговых галерей ТЦ будут открыты с 10:00 до 22:00.

ТРК "Вива Лэнд" 31 декабря работает до 20:00. Кинотеатр "Пять Звезд" работает в прежнем режиме, причем последний киносеанс состоится в 18:00. Тайм-кафе "Лофт" в ночь с 31 декабря на 1 января открыто до 7:00. 1 января в ТРК "Вива Лэнд" будет работать зона развлечений. А гипермаркет "Карусель" и сотовые операторы будут открыты с 14:00 до 22:00. Кинотеатр "Пять Звезд" можно будет посетить с 11:00 до 2:00. В следующие дни ТРК "Вива Лэнд" работает в обычном режиме.

Торговый комплекс "Амбар" в последний день года открыт до 19:00. 1 января будет выходным днем. Начиная со 2 января ТК будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Что касается кинотеатра Ambar Cinema, 31 декабря он также открыт до 19:00, 1 января — с 12:00 до 1:30, со 2 января — с 9:00 до 2:00.

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