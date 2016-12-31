В Волжском районе 17 пожарных тушили огонь в частном доме

В субботу, 31 декабря, утром в Волжском районе произошел крупный пожар. В селе Лопатино на ул. Советской горел частный дом на площади 120 кв. м.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 07:12. В тушении огня участвовали 17 пожарных и четыре единицы техники. Пламя удалось локализовать в 07:29 и ликвидировать в 07:35.

Причину пожара и ущерб от него установят эксперты, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.