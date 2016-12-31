В Волжском районе 17 пожарных тушили огонь в частном доме

В субботу, 31 декабря, утром в Волжском районе произошел крупный пожар. В селе Лопатино на ул. Советской горел частный дом на площади 120 кв. м.
Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 07:12. В тушении огня участвовали 17 пожарных и четыре единицы техники. Пламя удалось локализовать в 07:29 и ликвидировать в 07:35.
Причину пожара и ущерб от него установят эксперты, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Последние комментарии
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора
Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление