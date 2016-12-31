16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Волжском районе 17 пожарных тушили огонь в частном доме В с. Борское 36 человек тушили крупный пожар в частном доме Мужчина получил ожоги во время возгорания в здании у "Скала-Холл" В Новокуйбышевске с пожара эвакуировано семь человек В Самаре неподалеку от парка 30-летия Победы горел микроавтобус

Пожары Происшествия

В Волжском районе 17 пожарных тушили огонь в частном доме

САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 13
Версия для печати

В субботу, 31 декабря, утром в Волжском районе произошел крупный пожар. В селе Лопатино на ул. Советской горел частный дом на площади 120 кв. м.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 07:12. В тушении огня участвовали 17 пожарных и четыре единицы техники. Пламя удалось локализовать в 07:29 и ликвидировать в 07:35.

Причину пожара и ущерб от него установят эксперты, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Где вы планируете встречать Новый год?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Юляшка Мальцева 11 декабря 2016 18:38 Пенсионерка отравилась угарным газом и получила ожоги в загоревшемся доме в пос. Ясная Поляна

Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((

Мария Михайлова 11 декабря 2016 10:57 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:43 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление

Фото на сайте

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Тушение пожара на Комсомольской площади

Тушение пожара на Комсомольской площади

У фермера в Шенталинском районе загорелась автомастерская с двумя "Нивами" и трактором

У фермера в Шенталинском районе загорелась автомастерская с двумя "Нивами" и трактором

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1