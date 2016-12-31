МЧС в новогодние праздники перейдет на усиленный режим работы

Главное управление МЧС России по Самарской области и подчиненные ему подразделения до 16 января 2017 года будут работать в режиме "Повышенная готовность". Соответствующие меры примут на случай возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий, сообщает 63.ru.
В эти дни в управлении и подразделениях организуют дежурство руководящего состава и создадут опергруппы для экстренного выезда на места возможных ЧП. Также будет развернут оперативный штаб по контролю за обстановкой.
Кроме того, в муниципальных образованиях Самарской области специалисты будут проверять наличие запаса необходимого оборудования и материалов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Помимо прочего, сотрудники управления будут дежурить на объектах проведения новогодних массовых торжеств, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
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Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?