МЧС в новогодние праздники перейдет на усиленный режим работы

Главное управление МЧС России по Самарской области и подчиненные ему подразделения до 16 января 2017 года будут работать в режиме "Повышенная готовность". Соответствующие меры примут на случай возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий, сообщает 63.ru.

В эти дни в управлении и подразделениях организуют дежурство руководящего состава и создадут опергруппы для экстренного выезда на места возможных ЧП. Также будет развернут оперативный штаб по контролю за обстановкой.

Кроме того, в муниципальных образованиях Самарской области специалисты будут проверять наличие запаса необходимого оборудования и материалов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Помимо прочего, сотрудники управления будут дежурить на объектах проведения новогодних массовых торжеств, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.