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Преступления Происшествия

У работницы кафе в Красной Глинке украли телефон

САМАРА. 1 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Самары за помощью обратилась местная 41-летняя жительница. Женщина рассказала, что у нее похитили сотовый телефон. Полицейским потерпевшая пояснила, что работает в кафе, расположенном в пос. Красная Глинка. В тот день женщина находилась на рабочем месте и на некоторое время оставила свой мобильный телефон без присмотра.

Прибывшие сотрудники полиции опросили посетителей увеселительного заведения и его персонал, изъяли записи камер видеонаблюдения. В результате обобщения полученных в ходе работы сведений стражи правопорядка предположили, что к краже может быть причастен один из гостей кафе. Полицейские установили его личность — это оказался безработный 51-летний житель Самары.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники органов внутренних дел установили место нахождения предполагаемого злоумышленника и задержали его. Мужчина дал признательные показания. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, полицейские ведут розыск украденного телефона.

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