В Новокуйбышевске задержан мужчина с 46 гр марихуаны

В Новокуйбышевске сотрудники патрульно-постовой службы полиции за совершение административного правонарушения задержали местного 36-летнего жителя. На вопрос полицейских о том, имеются ли у него при себе запрещенные к свободному обороту предметы, мужчина добровольно, в присутствии понятых, выдал стражам правопорядка пакет с веществом растительного происхождения, предположительно, наркотиком.

Подозреваемый был задержан и доставлен в Отдел МВД России по г. Новокуйбышевску для дальнейшего разбирательства. По результатам проведенного исследования эксперты-криминалисты дали заключение, что изъятое вещество является марихуаной массой 46,5 грамма.

По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконное хранение наркотических средств в значительном размере", возбуждено уголовное дело. Предположительно, подозреваемый хранил наркотик для личного употребления, без цели сбыта. Эта версия сейчас тщательно проверяется полицейскими. Расследование продолжается, сообщает ГУ МВД по Самарской области.