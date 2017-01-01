16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Новокуйбышевске задержан мужчина с 46 гр марихуаны У работницы кафе в Красной Глинке украли телефон Полицейские раскрыли грабеж в одной из самарских квартир В суд передано дело двух самарцев, организовавших подпольный цех по изготовлению алкоголя Руководство "Солнечной долины" стало фигурантом уголовного дела

Преступления Происшествия

В Новокуйбышевске задержан мужчина с 46 гр марихуаны

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 1 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати

В Новокуйбышевске сотрудники патрульно-постовой службы полиции за совершение административного правонарушения задержали местного 36-летнего жителя. На вопрос полицейских о том, имеются ли у него при себе запрещенные к свободному обороту предметы, мужчина добровольно, в присутствии понятых, выдал стражам правопорядка пакет с веществом растительного происхождения, предположительно, наркотиком.

Подозреваемый был задержан и доставлен в Отдел МВД России по г. Новокуйбышевску для дальнейшего разбирательства. По результатам проведенного исследования эксперты-криминалисты дали заключение, что изъятое вещество является марихуаной массой 46,5 грамма.

По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконное хранение наркотических средств в значительном размере", возбуждено уголовное дело. Предположительно, подозреваемый хранил наркотик для личного употребления, без цели сбыта. Эта версия сейчас тщательно проверяется полицейскими.  Расследование продолжается, сообщает ГУ МВД по Самарской области. 

Где вы планируете встречать Новый год?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Хомяков 29 декабря 2016 21:38 В Самаре задержали двух подозреваемых в изнасиловании

Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.

Greg Ilch 21 декабря 2016 11:48 Версия: начальника полиции Отрадного пытались убить из-за шапки

Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону

Михаил Владимирович 27 ноября 2016 02:48 Глава УК №5 осужден условно за растрату почти 47 млн руб., собранных за отопление с жителей Тольятти

46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?

Максим Сахарнов 23 ноября 2016 10:26 Ссора самарца с матерью его друга закончилась убийством

Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.

Аристарх Уланов 18 октября 2016 06:15 В Самаре задержаны подозреваемые в серии дерзких нападений на автомобилистов

Т.е. Арарат Кещян)

Фото на сайте

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5