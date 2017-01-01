В Новокуйбышевске задержан мужчина с 46 гр марихуаны

В Новокуйбышевске сотрудники патрульно-постовой службы полиции за совершение административного правонарушения задержали местного 36-летнего жителя. На вопрос полицейских о том, имеются ли у него при себе запрещенные к свободному обороту предметы, мужчина добровольно, в присутствии понятых, выдал стражам правопорядка пакет с веществом растительного происхождения, предположительно, наркотиком.
Подозреваемый был задержан и доставлен в Отдел МВД России по г. Новокуйбышевску для дальнейшего разбирательства. По результатам проведенного исследования эксперты-криминалисты дали заключение, что изъятое вещество является марихуаной массой 46,5 грамма.
По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконное хранение наркотических средств в значительном размере", возбуждено уголовное дело. Предположительно, подозреваемый хранил наркотик для личного употребления, без цели сбыта. Эта версия сейчас тщательно проверяется полицейскими. Расследование продолжается, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)