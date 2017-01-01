Двое самарцев подозреваются в использовании поддельных больничных листов

Из собранных полицейскими материалов следует, что 35-летний житель Самары предъявил своему работодателю лист временной нетрудоспособности. Подлинность документа вызвала сомнения у специалистов компании.

О своих подозрениях они сообщили в полицию. В ходе отработки полученной информации сотрудники органов внутренних дел изъяли больничный лист и направили на экспертизу. По результатам исследования криминалисты дали заключение, что документ поддельный.

Похожий случай был зафиксирован в Кировском районе областного центра. В полицию обратился представитель одного из учреждений и рассказал, что 21-летняя работница после выхода с больничного предъявила лист временной нетрудоспособности, имеющий признаки подделки. Сотрудники органов внутренних дел изъяли сомнительный документ и передали его экспертам. Проведенное исследование подтвердило, что больничный лист фиктивный.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 3 ст. 327 "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Сотрудники органов внутренних дел выясняют происхождение поддельных документов, следствие продолжается.