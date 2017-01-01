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Преступления Происшествия

У тольяттинца оперативники изъяли синтетический наркотик

ТОЛЬЯТТИ. 1 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 24 Управления МВД России по г. Тольятти получили оперативную информацию о том, что местный житель может быть причастен к сбыту запрещенных веществ.

По версии полицейских, злоумышленник сделал так называемую "закладку" с наркотическим средством в подъезде дома, расположенного на улице Ленина. В ходе комплекса проведенных оперативно-разыскных мероприятий сведения подтвердились.

С места происшествия полицейские изъяли сверток, в котором, согласно заключению экспертов-криминалистов, находился N-метилэфедрон массой 0,723 грамма. Сотрудники органов внутренних дел задержали 24-летнего подозреваемого уже через три часа после совершения преступления. Оперативники доставили молодого человека в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в отношении предполагаемого злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере". Расследование продолжается, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

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