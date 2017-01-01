В Советском районе сгорел автомобиль

В воскресенье, 1 января, в 5:48 на ул. Санфировой в Самаре горел автомобиль, сообщает областное МЧС.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе 11 человек личного состава и двух единиц техники.

Возгорание было ликвидировано в 6:06. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.