В Советском районе сгорел автомобиль

В воскресенье, 1 января, в 5:48 на ул. Санфировой в Самаре горел автомобиль, сообщает областное МЧС.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе 11 человек личного состава и двух единиц техники.
Возгорание было ликвидировано в 6:06. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Последние комментарии
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора
Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление