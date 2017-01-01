Дарья Касаткина вышла во второй круг соревнований Brisbane International

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй раунд на турнире в австралийском Брисбене, призовой фонд которого превышает $ 890 тысяч, пишет rsport.ru.
В воскресенье в матче первого круга российская теннисистка, 26-й номер рейтинга WTA, со счетом 6:3, 6:3 переиграла 29-ю ракетку планеты румынку Ирину-Камелию Бегу. Игра продолжалась полтора часа. Касаткина сделала 3 эйса и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. Счет личных встреч соперниц стал 2-1 в пользу россиянки.
В следующем круге Касаткина сыграет с победительницей матча между австралийкой Самантой Стосур и испанкой Гарбинье Мугурусой (четвертый номер посева).
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!