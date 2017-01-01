Дарья Касаткина вышла во второй круг соревнований Brisbane International

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй раунд на турнире в австралийском Брисбене, призовой фонд которого превышает $ 890 тысяч, пишет rsport.ru.

В воскресенье в матче первого круга российская теннисистка, 26-й номер рейтинга WTA, со счетом 6:3, 6:3 переиграла 29-ю ракетку планеты румынку Ирину-Камелию Бегу. Игра продолжалась полтора часа. Касаткина сделала 3 эйса и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. Счет личных встреч соперниц стал 2-1 в пользу россиянки.

В следующем круге Касаткина сыграет с победительницей матча между австралийкой Самантой Стосур и испанкой Гарбинье Мугурусой (четвертый номер посева).