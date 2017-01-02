В Красноглинском районе мужчина в ходе ссоры нанес ножевые ранения своему оппоненту

В полицию Самары поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение с ножевым ранением доставлен 30-летний житель Красноглинского района. Для установления подробностей в больницу прибыли сотрудники полиции.

Полицейские установили, что телесные повреждения пострадавший получил по месту жительства — в квартире, расположенной в доме на ул. Жалнина. Прибыв по указанному адресу, следственно-оперативная группа осмотрела места происшествия, изучила и изъяла необходимые вещественные доказательства, в том числе и нож — предполагаемое орудие преступления.

Сотрудники полиции опросили жильцов соседних квартир с целью установления возможных свидетелей случившегося. По предварительной версии полицейских, в квартире между пострадавшим и 26-летним гостем возникла ссора, в ходе которой хозяин получил ножевое ранение.

Полицейские установили место нахождения подозреваемого и задержали его. В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", возбуждено уголовное дело.

По данным полицейских, предполагаемый злоумышленник ранее к уголовной ответственности не привлекался. Он находится под стражей. Расследование продолжается, сообщает ГУ МВД по Самарской области.