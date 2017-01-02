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Преступления Происшествия

У колонии в Новокуйбышевске задержан самарец с 52 гр героина

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 2 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции Новокуйбышевска получили оперативную информацию о том, что 35-летний житель Самары может быть причастен к сбыту наркотических средств осужденным.

Полицейские задержали подозреваемого в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на прилегающей к исправительному учреждению территории. В ходе досмотра в присутствии понятых в автомобиле Lada Granta, которым управлял задержанный, оперативники обнаружили полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом.

Изъятую находку сотрудники органов внутренних дел направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Специалисты установили, что внутри пакета находилось более 52 граммов героина.

В отношении задержанного, который уже был судим за аналогичное преступление, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере".

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Расследование продолжается, сообщает облГлавк. 

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