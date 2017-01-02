У колонии в Новокуйбышевске задержан самарец с 52 гр героина

Сотрудники полиции Новокуйбышевска получили оперативную информацию о том, что 35-летний житель Самары может быть причастен к сбыту наркотических средств осужденным.
Полицейские задержали подозреваемого в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на прилегающей к исправительному учреждению территории. В ходе досмотра в присутствии понятых в автомобиле Lada Granta, которым управлял задержанный, оперативники обнаружили полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом.
Изъятую находку сотрудники органов внутренних дел направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Специалисты установили, что внутри пакета находилось более 52 граммов героина.
В отношении задержанного, который уже был судим за аналогичное преступление, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере".
В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Расследование продолжается, сообщает облГлавк.
Последние комментарии
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)