Под Тольятти в ДТП на встречке пострадали шесть человек, в том числе трое детей

В воскресенье, 1 января, в 17:05 на 7-ом километре трассы Тольятти - Димитровград произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали шесть человек, трое из которых несовершеннолетние пассажиры.

Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД помогли медикам оказать первую помощь пострадавшим, организовали движение на данном участке автодороги и приступили к сбору необходимых материалов.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, на место происшествия выезжали четверо пожарных на одном автомобиле. Проводились аварийно-спасательные работы.

Из собранных материалов следует, что 35-летний житель Автограда, управляя автомобилем ВАЗ-210740, двигаясь в направлении Тольятти, не выбрал безопасную скорость, не справился с рулевым управлением и выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Hyundai под управлением 38-летней женщины.

После удара иномарка продолжила движение и столкнулась с Renault, двигавшимся по встречной полосе дороги.

Водители транспортных средств с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Несовершеннолетние пассажиры автомобиля Hyundai: 11-летний мальчик и девятилетняя девочка госпитализированы, 12-летняя девочка отправлена на амбулаторное лечение.

В областном полицейском Главке так же сообщают, что дети в автомобиле перевозились в соответствии с правилами дорожного движения и были пристегнуты ремнями безопасности.