Под Тольятти в ДТП на встречке пострадали шесть человек, в том числе трое детей

В воскресенье, 1 января, в 17:05 на 7-ом километре трассы Тольятти - Димитровград произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали шесть человек, трое из которых несовершеннолетние пассажиры.
Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД помогли медикам оказать первую помощь пострадавшим, организовали движение на данном участке автодороги и приступили к сбору необходимых материалов.
По данным ГУ МЧС по Самарской области, на место происшествия выезжали четверо пожарных на одном автомобиле. Проводились аварийно-спасательные работы.
Из собранных материалов следует, что 35-летний житель Автограда, управляя автомобилем ВАЗ-210740, двигаясь в направлении Тольятти, не выбрал безопасную скорость, не справился с рулевым управлением и выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Hyundai под управлением 38-летней женщины.
После удара иномарка продолжила движение и столкнулась с Renault, двигавшимся по встречной полосе дороги.
Водители транспортных средств с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Несовершеннолетние пассажиры автомобиля Hyundai: 11-летний мальчик и девятилетняя девочка госпитализированы, 12-летняя девочка отправлена на амбулаторное лечение.
В областном полицейском Главке так же сообщают, что дети в автомобиле перевозились в соответствии с правилами дорожного движения и были пристегнуты ремнями безопасности.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.