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ДТП Происшествия

Под Тольятти в ДТП на встречке пострадали шесть человек, в том числе трое детей

ТОЛЬЯТТИ. 2 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 1 января, в 17:05 на 7-ом километре трассы Тольятти - Димитровград произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали шесть человек, трое из которых несовершеннолетние пассажиры.

Фото: http://63.mvd.ru

Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД помогли медикам оказать первую помощь пострадавшим, организовали движение на данном участке автодороги и приступили к сбору необходимых материалов.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, на место происшествия выезжали четверо пожарных на одном автомобиле. Проводились аварийно-спасательные работы.

Из собранных материалов следует, что 35-летний житель Автограда, управляя автомобилем ВАЗ-210740, двигаясь в направлении Тольятти, не  выбрал безопасную скорость, не справился с рулевым управлением и выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Hyundai под управлением 38-летней женщины.

После удара  иномарка продолжила движение и столкнулась с Renault, двигавшимся по встречной полосе дороги.

Водители транспортных средств с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Несовершеннолетние пассажиры  автомобиля Hyundai: 11-летний мальчик и  девятилетняя девочка госпитализированы, 12-летняя девочка отправлена на амбулаторное лечение.

В областном полицейском Главке так же сообщают, что дети в автомобиле перевозились в соответствии с правилами дорожного движения и были пристегнуты ремнями безопасности.

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Спасибо!!!

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Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.

Евгений Андреев 16 ноября 2016 22:20 В Отрадном нетрезвая девушка без водительских прав за рулем Lada Kalina устроила ДТП со смертельным исходом

чем только думают когда пьяными садятся за руль?

Иван Иваныч 17 октября 2016 17:25 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...

Hamaruba Tonga 14 октября 2016 17:19 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.

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