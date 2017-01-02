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Житель пос. Волжский подозревается в незаконном хранении патронов

САМАРА. 2 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудникам полиции поступила информация о незаконном хранении 56-летним жителем пос. Волжский боеприпасов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе проведения операции "Арсенал" сотрудники Управления уголовного розыска областного Главка и оперативники Отдела МВД России по Красноярскому району провели обследование квартиры, в которой проживает подозреваемый. Полицейские обнаружили в одной из комнат 12 патронов, являющихся, согласно справке эксперта, боеприпасами — патронами калибра 7,62×39 мм, отечественного производства, заводского изготовления.

По данным сотрудников органов внутренних дел, мужчина нигде не работает, и ранее к уголовной ответственности не привлекался.  По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Ведется следствие.

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