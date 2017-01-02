На Красноглинском шоссе ночью под колеса ВАЗа попал пешеход

В ночь на понедельник, 2 января, в 00:30 на Красноглинском шоссе ВАЗ-2114 под управлением 20-летнего молодого человека, ехавший в сторону пос. Управленческий, сбил 26-летнего пешехода.
В момент аварии пострадавший шел по проезжей части в попутном направлении. Его госпитализировали, сообщает 63.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.
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Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.