На Красноглинском шоссе ночью под колеса ВАЗа попал пешеход

В ночь на понедельник, 2 января, в 00:30 на Красноглинском шоссе ВАЗ-2114 под управлением 20-летнего молодого человека, ехавший в сторону пос. Управленческий, сбил 26-летнего пешехода.

В момент аварии пострадавший шел по проезжей части в попутном направлении. Его госпитализировали, сообщает 63.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.