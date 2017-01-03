Житель Жигулевска подозревается в предоставлении в военкомат поддельных справок

В ходе работы на своем административном участке участковые уполномоченные полиции Отдела МВД России по г. Жигулевску получили информацию о том, что 20-летний местный житель использовал подложные документы, освобождающие его от прохождения военной службы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В ходе проверки данной информации сотрудники полиции установили, что, находясь в служебном кабинете отдела военного комиссариата города Жигулевска, молодой человек предоставил медицинской военно-врачебной комиссии подложные медицинские исследования на свое имя. С целью проверки факта выдачи предоставленных документов стражи правопорядка сделали запросы в соответствующие органы здравоохранения, в результате чего было установлено, что подозреваемый в данные учреждения не обращался и обследование не проходил.
В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков", возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции выясняют, откуда у молодого человека подделки. Ведется следствие.
Последние комментарии
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)