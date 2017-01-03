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Преступления Происшествия

Житель Жигулевска подозревается в предоставлении в военкомат поддельных справок

ЖИГУЛЕВСК. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ходе работы на своем административном участке участковые уполномоченные полиции Отдела МВД России по г. Жигулевску получили информацию о том, что 20-летний местный житель использовал подложные документы, освобождающие его от прохождения военной службы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе проверки данной информации сотрудники полиции установили, что, находясь в служебном кабинете отдела военного комиссариата города Жигулевска, молодой человек предоставил медицинской военно-врачебной комиссии подложные медицинские исследования на свое имя. С целью проверки факта выдачи предоставленных документов стражи правопорядка сделали запросы в соответствующие органы здравоохранения, в результате чего было установлено, что подозреваемый в данные учреждения не обращался и обследование не проходил.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков", возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции выясняют, откуда у молодого человека подделки. Ведется следствие.

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