В Сызрани патрульные по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже

В Сызрани патрульные по горячим следам задержали 31-летнего местного жителя, подозреваемого в грабеже, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В полицию за помощью обратилась 62-летняя женщина, рассказавшая, что около дома на ул. Плеханова неизвестный мужчина выхватил у нее сумку, в которой находились денежные средства и личные вещи, после чего скрылся.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили потерпевшую и составили список примет злоумышленника, который был направлен всем наружным службам. В этот же день сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили мужчину, схожего по приметам с напавшим на женщину преступником. Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника и доставили его в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России "Сызранское".

Задержанным оказался ранее судимый за совершение имущественного преступления житель города Сызрань. В ходе беседы со стражами правопорядка мужчина признался в содеянном. По данным сотрудников полиции, деньги подозреваемый потратил на личные нужды, а похищенную сумку выкинул недалеко от места происшествия.

По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж", возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован. Сотрудники полиции устанавливают причастность задержанного к совершению других аналогичных преступлений. Ведется следствие