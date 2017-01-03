В Самаре у отдыхавшей в кафе женщины похитили телефон

В Самаре полицейские задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в краже мобильного телефона у посетительницы кафе, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Обратившаяся за помощью к правоохранителям 56-летняя женщина рассказала, что пропавший гаджет находился в кармане одежды. Заявительница пояснила, что незадолго до исчезновения имущества она отдыхала с друзьями в кафе, расположенном на ул. Тувинской. Для установления всех обстоятельств произошедшего по указанному в обращении адресу, прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники органов внутренних дел изъяли необходимые вещественные доказательства, опросили работников и посетителей заведения.
В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 Управления МВД России по г. Самаре выяснили, что к преступлению может быть причастен 29-летний мужчина. Его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе беседы с полицейскими задержанный признался в содеянном.
В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража", возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Последние комментарии
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)