В Жигулевске у пришедшей в банк пенсионерки украли деньги

В дежурную часть Отдела МВД России по г. Жигулевску за помощью обратилась 68-летняя местная жительница, заявившая, что в одном из отделений банка из ее сумки пропали деньги в сумме 16 тыс. руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По указанному в сообщении адресу дежурный направил следственно-оперативную группу. Прибывшие сотрудники полиции осмотрели место происшествия, установили и опросили свидетелей преступления и изъяли необходимые улики. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого злоумышленника. Им оказался 34-летний местный житель.
В ходе беседы с полицейскими подозреваемый признал свою вину и рассказал, что похищенные денежные средства потратил на личные нужды. По данным оперативников, задержанный нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и незаконное хранение наркотических средств.
В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", возбуждено уголовное дело. По ходатайству следователей подозреваемый водворен под стражу. Ведется следствие.
Последние комментарии
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)