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Преступления Происшествия

В Жигулевске у пришедшей в банк пенсионерки украли деньги

ЖИГУЛЕВСК. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В дежурную часть Отдела МВД России по г. Жигулевску за помощью обратилась 68-летняя местная жительница, заявившая, что в одном из отделений банка из ее сумки пропали деньги в сумме 16 тыс. руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По указанному в сообщении адресу дежурный направил следственно-оперативную группу. Прибывшие сотрудники полиции осмотрели место происшествия, установили и опросили свидетелей преступления и изъяли необходимые улики. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого злоумышленника. Им оказался 34-летний местный житель.

В ходе беседы с полицейскими подозреваемый признал свою вину и рассказал, что похищенные денежные средства потратил на личные нужды. По данным оперативников, задержанный нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и незаконное хранение наркотических средств.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", возбуждено уголовное дело. По ходатайству следователей подозреваемый водворен под стражу. Ведется следствие.

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