В Татарстане легковушка из Самары столкнулась с фурой, один человек погиб, двое пострадали

В понедельник, 2 января, в Бугульминском районе Республики Татарстан автомобиль Renault Logan с самарскими номерами столкнулся с грузовиком Volvo, сообщает tatar-inform.ru.
ДТП произошло около 11:30 по местному времени на 1250 км трассы "Москва — Челябинск" в сторону Самары.
В результате аварии один из пассажиров легковушки погиб, еще двое пассажиров Renault — 49-летняя женщина и 16-летний подросток получили тяжелые травмы.
Спасатели при помощи специнструмента достали из разбитой иномарки пострадавших и тело погибшего пассажира. Пострадавших женщину и подростка передали медикам скорой помощи, которые с госпитализировали их в Бугульминскую ЦРБ. Водители обоих автомобилей в аварии не пострадали.
Сотрудники МЧС отключили аккумуляторы разбитых автомобилей, дабы не допустить их возгорания. Все обстоятельства случившейся аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.