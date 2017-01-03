В Татарстане легковушка из Самары столкнулась с фурой, один человек погиб, двое пострадали

В понедельник, 2 января, в Бугульминском районе Республики Татарстан автомобиль Renault Logan с самарскими номерами столкнулся с грузовиком Volvo, сообщает tatar-inform.ru.

ДТП произошло около 11:30 по местному времени на 1250 км трассы "Москва — Челябинск" в сторону Самары.

В результате аварии один из пассажиров легковушки погиб, еще двое пассажиров Renault — 49-летняя женщина и 16-летний подросток получили тяжелые травмы.

Спасатели при помощи специнструмента достали из разбитой иномарки пострадавших и тело погибшего пассажира. Пострадавших женщину и подростка передали медикам скорой помощи, которые с госпитализировали их в Бугульминскую ЦРБ. Водители обоих автомобилей в аварии не пострадали.

Сотрудники МЧС отключили аккумуляторы разбитых автомобилей, дабы не допустить их возгорания. Все обстоятельства случившейся аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.