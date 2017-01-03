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ДТП Происшествия

В Татарстане легковушка из Самары столкнулась с фурой, один человек погиб, двое пострадали

КАЗАНЬ. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В понедельник, 2 января, в Бугульминском районе Республики Татарстан автомобиль Renault Logan с самарскими номерами столкнулся с грузовиком Volvo, сообщает tatar-inform.ru.

ДТП произошло около 11:30 по местному времени на 1250 км трассы "Москва — Челябинск" в сторону Самары.

В результате аварии один из пассажиров легковушки погиб, еще двое пассажиров Renault — 49-летняя женщина и 16-летний подросток получили тяжелые травмы.

Спасатели при помощи специнструмента достали из разбитой иномарки пострадавших и тело погибшего пассажира. Пострадавших женщину и подростка передали медикам скорой помощи, которые с госпитализировали их в Бугульминскую ЦРБ. Водители обоих автомобилей в аварии не пострадали.

Сотрудники МЧС отключили аккумуляторы разбитых автомобилей, дабы не допустить их возгорания. Все обстоятельства случившейся аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

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Спасибо!!!

Алекс Алексеев 10 декабря 2016 16:02 Столкновение трамваев на Барбошиной поляне могло произойти по вине водителя-стажера

Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.

Евгений Андреев 16 ноября 2016 22:20 В Отрадном нетрезвая девушка без водительских прав за рулем Lada Kalina устроила ДТП со смертельным исходом

чем только думают когда пьяными садятся за руль?

Иван Иваныч 17 октября 2016 17:25 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...

Hamaruba Tonga 14 октября 2016 17:19 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.

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