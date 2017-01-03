У жительницы Промышленного района Самары изъяли героин

Сотрудники полиции Самары задержали 44-летнюю жительницу Промышленного района, подозреваемую в сбыте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
То, что женщина может быть причастна к занятиям противоправной деятельностью, сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 2 Управления МВД России по г. Самаре установили в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий. В результате проведенной проверки данный факт подтвердился.
На остановке общественного транспорта полицейские задержали предполагаемую злоумышленницу. В ходе личного досмотра, в присутствии понятых, стражи правопорядка изъяли у задержанной сверток с веществом серо-белого цвета. Находку направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно результатам проведенного исследования, изъятым у женщины, веществом является героин массой 3,24 грамма.
В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества", возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у подозреваемой наркотик. Женщина находится под стражей. Ведется следствие.
Последние комментарии
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)