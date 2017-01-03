Двух самарцев подозревают в избиении своих жен

Двух жителей Самары подозревают в избиении своих жен, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Первый инцидент произошел в Куйбышевском районе областного центра. В полицию поступило сообщение о том, что 46-летняя жительница одной из квартир дома, расположенного в переулке Молодежный, получила телесные повреждения. Для выяснения обстоятельств произошедшего по указанному адресу были направлены сотрудники полиции. В ходе проверки они выяснили, что в тот день между супругами возник конфликт. 48-летний мужчина подозревается в том, что в ходе ссоры нанес своей жене телесные повреждения.

Днем позже в Советском районе областного центра было зафиксировано аналогичное преступление. Инцидент произошел в одной из квартир дома, расположенного на ул. Победы. Ранее не судимый 38-летний житель Самары подозревается в том, что в ходе семейной ссоры нанес побои своей 35-летней супруге.

В настоящее время в отношении мужчин по результатам проверок возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ ("Побои"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.