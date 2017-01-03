16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Двух самарцев подозревают в избиении своих жен У жительницы Промышленного района Самары изъяли героин В Жигулевске у пришедшей в банк пенсионерки украли деньги В Самаре у отдыхавшей в кафе женщины похитили телефон В Сызрани патрульные по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже

Преступления Происшествия

Двух самарцев подозревают в избиении своих жен

САМАРА. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати

Двух жителей Самары подозревают в избиении своих жен, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Первый инцидент произошел в Куйбышевском районе областного центра. В полицию поступило сообщение о том, что 46-летняя жительница одной из квартир дома, расположенного в переулке Молодежный, получила телесные повреждения. Для выяснения обстоятельств произошедшего по указанному адресу были направлены сотрудники полиции. В ходе проверки они выяснили, что в тот день между супругами возник конфликт. 48-летний мужчина подозревается в том, что в ходе ссоры нанес своей жене телесные повреждения.

Днем позже в Советском районе областного центра было зафиксировано аналогичное преступление. Инцидент произошел в одной из квартир дома, расположенного на ул. Победы. Ранее не судимый 38-летний житель Самары подозревается в том, что в ходе семейной ссоры нанес побои своей 35-летней супруге.

В настоящее время в отношении мужчин по результатам проверок возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ ("Побои"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Где вы планируете встречать Новый год?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Хомяков 29 декабря 2016 21:38 В Самаре задержали двух подозреваемых в изнасиловании

Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.

Greg Ilch 21 декабря 2016 11:48 Версия: начальника полиции Отрадного пытались убить из-за шапки

Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону

Михаил Владимирович 27 ноября 2016 02:48 Глава УК №5 осужден условно за растрату почти 47 млн руб., собранных за отопление с жителей Тольятти

46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?

Максим Сахарнов 23 ноября 2016 10:26 Ссора самарца с матерью его друга закончилась убийством

Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.

Аристарх Уланов 18 октября 2016 06:15 В Самаре задержаны подозреваемые в серии дерзких нападений на автомобилистов

Т.е. Арарат Кещян)

Фото на сайте

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5