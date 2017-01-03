В Промышленном районе Самары из окна пятого этажа выпала женщина

Во вторник, 3 января, около 16:30 в Промышленном районе Самары женщина выпала из окна пятого этажа, сообщает 63.ru.

В один из домов на ул. Солнечной поступил вызов на городскую станцию скорой помощи. Уже через 10 минут на место происшествия прибыли медики, обнаружившие пострадавшую женщину 35-38 лет в тяжелом состоянии. Как сообщили бригаде сотрудники полиции, предположительно, она выпала из окна пятого этажа.

Врачи доставили пострадавшую в областную больницу им. Середавина.

Детали происшествия и причину ЧП выясняют сотрудники полиции.