Скелетонист самарского ЦСК ВВС Александр Третьяков временно отстранен от соревнований

Олимпийский чемпион 2014 г. по скелетону, спортсмен самарского ЦСК ВВС Александр Третьяков по решению Международной федерации бобслея и скелетона (ИБСФ) временно отстранен от соревнований. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова.
"Третьяков, Никитина, Потылицына и Орлова отстранены от участия в соревнованиях до 19 января в соответствии с антидопинговыми правилами", - заметила Макарова.
Основанием для отстранения стало расследование Международного олимпийского комитета в отношении 28 россиян, якобы причастных к нарушению антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи.
Отстраненные скелетонисты лишены возможности выступить на двух ближайших этапах Кубка мира в немецких Альтенберге (6-7 января) и Винтерберге (14-15 января). После двух прошедших этапов Третьяков является лидером Кубка мира.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!