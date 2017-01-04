Причиной гибели семьи с ребенком в Самаре мог стать угарный газ от неисправной колонки

По факту обнаружения в квартире на ул. Аэродромной тел восьмилетней девочки, 38-летней женщины и мужчины Советским межрайонным следственным отделом г. Самара СК РФ начата доследственная проверка, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.
В следствии уточнили, что женщина являлась материю девочки, а мужчина отчимом. Их тела обнаружили в квартире в понедельник, 2 января. В рамках доследственной проверки назначены судебно-медицинские исследования.
"По предварительным данным, в квартире была неисправна газовая колонка, семья вероятно погибла от отравления угарным газом", — сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Читаешь ваш комментарий и удивляешься-сколько судей чужих жизней появилось. Вы не с администрации случайно? Вы вообще о чем? Мама ухаживает за ребенком, а мужу никто больничный не даст, НО ему придется сидеть дома и в большей степени из-за детей (они маленькие, а мама не сможет за ними бегать). А если ипотека или съем квартиры... не говоря уж о пресловутой еде и комунал.платежах - это все НЕ бесплатно. И когда у вас нет детей и вы понятие не имеете что это такое - лучше промолчите. А вообще ваш комментарий скорее все подставной/выдуманный. Как может человек прошедший через подобное писать такое коллеге по несчастью?!
Да уж все конечно займет время.. Александр , спасибо! Нам вы очень помогли!!!
Обалдеть... Сочувствую
Здравствуйте! Сотрудники "ПТС" рассказали Вам о том, как возместить ущерб через их страховой договор? Контакты оставили?
Жаль машину и время, которое придётся потратить на восстановление. Но убытки можно и нужно взыскать с виновника происшествия. Готов предложить свои услуги в качестве Вашего представителя в суде, благо, опыт решения подобных вопросов есть.