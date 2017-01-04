Причиной гибели семьи с ребенком в Самаре мог стать угарный газ от неисправной колонки

По факту обнаружения в квартире на ул. Аэродромной тел восьмилетней девочки, 38-летней женщины и мужчины Советским межрайонным следственным отделом г. Самара СК РФ начата доследственная проверка, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

В следствии уточнили, что женщина являлась материю девочки, а мужчина отчимом. Их тела обнаружили в квартире в понедельник, 2 января. В рамках доследственной проверки назначены судебно-медицинские исследования.

"По предварительным данным, в квартире была неисправна газовая колонка, семья вероятно погибла от отравления угарным газом", — сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.