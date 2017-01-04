Врачи "скорой помощи" Самары спасали парня, раненного предположительно выстрелом из пневматического оружия

В понедельник, 2 января, в одиннадцатом часу вечера в районе одного из домов по ул. Стара-Загора понадобилась помощь находившемуся в автомобиле 19-летнему юноше, предположительно раненному в предплечье выстрелом из пневматического оружия, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшего была вызвана "скорая". Оперативно прибывшие врачи городской службы "03" оказали пострадавшему помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.