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Баскетбол Спорт

Баскетболисты "Самары" приступили к тренировкам после новогодних "каникул"

САМАРА. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 3 января, баскетболисты "Самары" провели первые после непродолжительных "каникул" тренировки.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Утреннее занятие для игроков было "по желанию", а вот на вечернее в спорткомплекс "Стара-Загора" уже собралась вся команда. Отдохнувшие, но при этом и соскучившиеся за выходные по тренировкам игроки занимались с видимым желанием.

Особенный настрой на вторничные тренировки был у Сергея Топорова. И неудивительно: 3 января самый опытный игрок "Самары" отпраздновал очередной день рождения. Тренировка и началась с поздравлений и добрых слов в его адрес. Как признался сам Сергей, череда праздников совершенно не выбила его из рабочего ритма.

"Для меня день рождения уже не в первый раз выпадает на обычный тренировочный день, бывало, и на игры выпадало, в зависимости от графиков в разные периоды карьеры. Что ж, времени для отдыха было достаточно, пора уже начинать работать. А отметить успеем — и дома с семьей, и команде будет обязательный тортик. Сейчас нам просто нужно начать тренироваться и потихоньку входить в тренировочный, рабочий режим. Парни вернулись с отдыха в хорошем настроении, отдых — это всегда отдых, главное — правильно отдохнуть, вот и все. У нас есть время до первой игры, и его вполне достаточно, чтобы потихоньку "вкатиться", - сказал форвард "Самары.

Ближайший матч "Самары" состоится 10 января: в "МТЛ Арене" в рамках чемпионата суперлиги команда примет "Химки-Подмосковье".

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