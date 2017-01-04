ХК "Лада" проиграл магнитогорскому "Металлургу" - 2:4

Хоккейная "Лада" проиграла магнитогорскому "Металлургу", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Первый в матче опасный момент создали гости: Ярослав Косов с "пятака" переправлял шайбу, но в ворота не попал. Счет на девятой минуте открыла "Лада": Василий Кошечкин отразил опасный бросок Александра Стрельцова, но помешать Василию Стрельцову добить шайбу в ворота никто не смог — 1:0.

На 26-й минуте "Лада" удалась контратака "2 против 1": Виктор Комаров выдал шайбу Андрею Иванову, и тот не оставил никаких шансов голкиперу Кошечкину — 2:0. После этого гости заметно активизировались, нагнетая обстановку у ворот тольяттинцев. Полпериода хозяева защищались достаточно уверенно, но на 36-й минуте гости отыграли одну шайбу: Александр Семин бросил, находясь за линией ворот, и шайба от Эдгарса Масальскиса оказалась в воротах — 2:1. На 37-й минуте гости вывели на завершающий бросок Криса Ли (защитник "Металлурга", пожалуй, чаще других угрожал воротам "Лады"), и тот отправил шайбу под перекладину, сравняв счет (2:2).

Третий период начался с удаления Тэйлора Аронсона. Хозяева отбились, играя в меньшинстве, а когда на лед уже вернулся Аронсон, Александр Семин кистевым броском отправил шайбу в "девятку" — 2:3.

На 52-й минуте Никита Филатов как "нож сквозь масло" прошел сквозь оборону гостей, но произвести прицельный бросок ему в последний момент помешали. На 55-й минуте гости реализовали большинство: Владислав Калетник преуспел на добивании — 2:4. Этот счет не изменился до окончания матча — гости одержали победу.