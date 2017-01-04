Врачи "скорой помощи" Тольятти спасали мужчину, получившего отравление медикаментами

Во вторник, 3 декабря, около двух часов ночи в одной из квартир по ул. Победы стало плохо мужчине в возрасте около 37 лет, по предварительным данным, получившему отравление медикаментами, и для него была вызвана "скорая", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Прибывшие по указанному адресу врачи службы "03" приняли все меры, чтобы спасти его, в том числе промыли ему желудок и увезли его в лечебное учреждение.