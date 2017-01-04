В селе под Тольятти 20 человек почти час тушили крупный пожар в частном доме

Во вторник, 3 января, в 15:44 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в частном доме на ул. Чкалова в с. Подстепки в Ставропольском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 200 кв.метров. В его тушении участвовали 20 человек. Применялось пять единиц техники. Очаг возгорания удалось локализовать в 16:23, а в 16:41 пожар удалось полностью ликвидировать. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.