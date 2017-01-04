В селе под Тольятти 20 человек почти час тушили крупный пожар в частном доме

Во вторник, 3 января, в 15:44 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в частном доме на ул. Чкалова в с. Подстепки в Ставропольском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
Площадь пожара составила 200 кв.метров. В его тушении участвовали 20 человек. Применялось пять единиц техники.
Очаг возгорания удалось локализовать в 16:23, а в 16:41 пожар удалось полностью ликвидировать.
Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.
Последние комментарии
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора
Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление