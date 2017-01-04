Анастасия Павлюченкова проиграла Юлии Гергес в первом круге турнира в Окленде

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова завершила выступление на турнире в Окленде в одиночном разряде, сообщает championat.com. В первом круге она уступила немке Юлии Гергес — 3:6, 4:6.

Поединок продолжался 1 час 26 минут. На счету Павлюченковой два эйса, одна двойная ошибка и шесть упущенных брейк-пойнтов. Гергес подала навылет восемь раз, допустила две двойные ошибки и использовала два брейк-пойнта из 10.