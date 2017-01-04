Дарья Касаткина и Ирина-Камелия Бегу проиграли в четвертьфинале турнира в Брисбене

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина не смогла пробиться в полуфинал парного разряда турнира в Брисбене, сообщает championat.com.
Ее тандем с румынкой Ириной-Камелией Бегу уступил лидерам посева индианке Сане Мирзе и американке Бетани Маттек-Сэндс — 4:6, 6:4, [5:10].
Напомним, в одиночном разряде турнира Дарья проиграла испанке Гарбинье Мугуруса со счетом 5:7, 6:3, 6:7 (7:9).
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детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!