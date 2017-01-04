Дарья Касаткина и Ирина-Камелия Бегу проиграли в четвертьфинале турнира в Брисбене

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина не смогла пробиться в полуфинал парного разряда турнира в Брисбене, сообщает championat.com.

Ее тандем с румынкой Ириной-Камелией Бегу уступил лидерам посева индианке Сане Мирзе и американке Бетани Маттек-Сэндс — 4:6, 6:4, [5:10].

Напомним, в одиночном разряде турнира Дарья проиграла испанке Гарбинье Мугуруса со счетом 5:7, 6:3, 6:7 (7:9).