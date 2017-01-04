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Преступления Происшествия

У жителя Похвистнево изъяли марихуану

ПОХВИСТНЕВО. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Похвистнево сотрудники полиции изъяли у местного жителя марихуану, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть МО МВД России "Похвистневский" поступило сообщение от жительницы города, что на ул. Ибряйкинская молодой человек обрывает дикорастущую коноплю вдоль забора заброшенного дома. Женщина подробно описала, как выглядит злоумышленник.

По указанному адресу выехали оперативники отделения по контролю за оборотом наркотиков. При следовании по ул. Ибряйкинская полицейские заметили мужчину, подходящего по приметам  под описание, предоставленное заявительницей. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При проведении личного досмотра в присутствии понятых в правом кармане куртки задержанного оперативники обнаружили и изъяли  полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Изъятое вещество направили на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД  по Самарской области. По результатам проведенного исследования установлено, что изъятое является марихуаной массой 18,79 грамма.

Задержанным оказался ранее судимый за кражу 33-летний безработный житель Похвистневского района. По словам подозреваемого, запрещенное вещество он хранил для личного употребления. В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества", возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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