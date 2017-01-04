До конца праздничной недели в губернии ожидается неустойчивая погода

В течение текущей недели на территории Самарской области ожидается неустойчивая погода, сообщает пресс-служба Приволжского УГМС.

Временами будут отмечаться осадки в виде снега и мокрого снега. Если в начале недели господствовала теплая погода, не характерная для января, с туманами, гололедными явлениями, то уже в среду, 4 января, похолодает, местами до -12. В четверг, 5 января, при прояснениях столбики термометра опустятся до -10-15 градусов, а в низинах до — 20 градусов. К концу недели вновь потеплеет до 0… -5 градусов.