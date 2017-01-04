До конца праздничной недели в губернии ожидается неустойчивая погода

В течение текущей недели на территории Самарской области ожидается неустойчивая погода, сообщает пресс-служба Приволжского УГМС.
Временами будут отмечаться осадки в виде снега и мокрого снега. Если в начале недели господствовала теплая погода, не характерная для января, с туманами, гололедными явлениями, то уже в среду, 4 января, похолодает, местами до -12. В четверг, 5 января, при прояснениях столбики термометра опустятся до -10-15 градусов, а в низинах до — 20 градусов. К концу недели вновь потеплеет до 0… -5 градусов.
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Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?