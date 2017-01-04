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Преступления Происшествия

Тольяттинца подозревают в покушении на сбыт наркотиков через систему закладок

ТОЛЬЯТТИ. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков, сотрудники органов внутренних дел получили информацию о том, что 30-летний житель Тольятти может быть причастен к распространению запрещенных веществ, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Стражи правопорядка установили за подозреваемым наблюдение.

Предполагаемого злоумышленника задержали в подъезде дома, расположенного на бульваре Гая. В присутствии понятых стражи правопорядка изъяли у задержанного наркотик синтетического происхождения массой 17,833 грамма. При обыске по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили еще 1,15 гр запрещенного вещества. По данным сотрудников органов внутренних дел, задержанный мужчина приготовил наркотик к сбыту третьим лицам.

В дальнейшем из тайника, расположенного в подъезде дома на ул. Дзержинского в Тольятти, сотрудники полиции изъяли свертки с порошкообразным веществом. По результатам проведенного исследования эксперты-криминалисты пришли к выводу, что это наркотик синтетического происхождения массой 0,63 грамма. По версии оперативников, о "закладках" своим клиентам мужчина сообщал бесконтактным способом.

По данным полицейских, задержанный нигде не работает, ранее он уже был судим за кражу. В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере", возбуждено уголовное дело. По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.

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