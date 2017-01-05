Тольяттинец хранил дома в банках марихуану и масло каннабиса

Подозреваемого в хранении наркотического средства полицейские задержали в Тольятти, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Тольятти получили оперативную информацию о том, что местный житель может иметь отношение к распространению запрещенных веществ.

47-летнего мужчину сотрудники органов внутренних дел задержали в подъезде дома на ул. Победы. Во время личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили у задержанного две стеклянных банки с неизвестным веществом. Изъятое было направлено на экспертизу. Специалисты установили, что это масло каннабиса.

Позже, в ходе обыска квартиры, где проживал подозреваемый, также было изъято наркотическое вещество каннабис. Всего оперативники обнаружили более 235 г наркотиков, что соответствует крупному размеру.

В отношении безработного мужчины возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере". Ведется следствие.