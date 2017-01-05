В селе Екатериновка Безенчукского района горела частная баня

В среду, 4 января, вечером в Безенчукском районе произошел пожар. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 21:58.

Пожарные тушили огонь на ул. Набережная в селе Екатериновка. Там горела частная баня на общей площади 45 кв.м.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе 16 человек личного состава и 2 единицы техники.

Пожар был локализован в течение получаса, а к 23:16 полностью ликвидирован. Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.