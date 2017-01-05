В Тольятти разыскивают пропавшую несовершеннолетнюю девушку

Сотрудники ОП Тольятти разыскивают без вести пропавшую 14-летнюю девушку. 2 января она ушла из дома и до настоящего времени не вернулась, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
На розыск подростка ориентирован весь личный состав отдела полиции. Полицейские установили и опросили знакомых и друзей девушки, отработали места массового скопления молодежи, осмотрели дома, расположенные рядом с местом жительства девушки. Ориентировка с ее приметами направлена в другие территориальные органы внутренних дел. По данным сотрудников полиции, пропавшая неоднократно уходила из дома.
Приметы: на вид 16 лет, рост низкий, 160 см., телосложение средней полноты, плечи приподнятые, лицо круглое, смуглое, волосы темно-русые, до плеч. Характерная примета - речь ускоренная, присутствует заикание.
Предположительно была одета в черную искусственную шубу.
Всем, кому что-либо известно о месте нахождения разыскиваемой, просьба обращаться по телефону: (848 2) 93-48-62, 93-48-52 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
Последние комментарии
Читаешь ваш комментарий и удивляешься-сколько судей чужих жизней появилось. Вы не с администрации случайно? Вы вообще о чем? Мама ухаживает за ребенком, а мужу никто больничный не даст, НО ему придется сидеть дома и в большей степени из-за детей (они маленькие, а мама не сможет за ними бегать). А если ипотека или съем квартиры... не говоря уж о пресловутой еде и комунал.платежах - это все НЕ бесплатно. И когда у вас нет детей и вы понятие не имеете что это такое - лучше промолчите. А вообще ваш комментарий скорее все подставной/выдуманный. Как может человек прошедший через подобное писать такое коллеге по несчастью?!
Да уж все конечно займет время.. Александр , спасибо! Нам вы очень помогли!!!
Обалдеть... Сочувствую
Здравствуйте! Сотрудники "ПТС" рассказали Вам о том, как возместить ущерб через их страховой договор? Контакты оставили?
Жаль машину и время, которое придётся потратить на восстановление. Но убытки можно и нужно взыскать с виновника происшествия. Готов предложить свои услуги в качестве Вашего представителя в суде, благо, опыт решения подобных вопросов есть.