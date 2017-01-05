В Тольятти разыскивают пропавшую несовершеннолетнюю девушку

Сотрудники ОП Тольятти разыскивают без вести пропавшую 14-летнюю девушку. 2 января она ушла из дома и до настоящего времени не вернулась, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

На розыск подростка ориентирован весь личный состав отдела полиции. Полицейские установили и опросили знакомых и друзей девушки, отработали места массового скопления молодежи, осмотрели дома, расположенные рядом с местом жительства девушки. Ориентировка с ее приметами направлена в другие территориальные органы внутренних дел. По данным сотрудников полиции, пропавшая неоднократно уходила из дома.

Приметы: на вид 16 лет, рост низкий, 160 см., телосложение средней полноты, плечи приподнятые, лицо круглое, смуглое, волосы темно-русые, до плеч. Характерная примета - речь ускоренная, присутствует заикание.

Предположительно была одета в черную искусственную шубу.

Всем, кому что-либо известно о месте нахождения разыскиваемой, просьба обращаться по телефону: (848 2) 93-48-62, 93-48-52 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).